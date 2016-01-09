جامعة أسوان تستقبل وفد صندوق رعاية الطلاب السودانيين

استقبل الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، الدكتور محمد خير، مدير العلاقات الخارجية بالصندوق القومى لرعاية الطلاب بالسودان.

وبحث الجانبان فعاليات الزيارة التى ستقوم بها جامعة أسوان فى مارس المقبل 2016 للمشاركة فى أنشطة المسرح الطلابى بالسودان، وضمن بروتوكول التعاون بين الصندوق والجامعة، بهدف المشاركة الطلابية فى كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والعلمية.

وأشار نائب رئيس جامعة أسوان، إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار التبادل المعرفى والأنشطة الطلابية، وقامت إدارة جامعة أسوان برئاسة الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة والدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس الجامعة، بأكثر من زيارة إلى جامعات السودان لتفعيل أوجه التعاون المثمر بين جامعة أسوان والصندوق القومى لرعاية الطلاب بالسودان.

وأضاف الدكتور عبدالقادر، أن الجامعة قد استضافت أكثر من وفد طلابى من مختلف جامعات السودان، للتوأمة والمشاركة الدائمة لتبادل الخبرات العلمية والمشاركة الطلابية بكافة الأنشطة بالجامعة.

وأشاد مدير الصندوق القومى لرعاية الطلاب بالسودان بدور جامعة أسوان فى المشاركة الفعالة بالمسابقة القومية للإبداع الطلابى التى أقيمت بالسودان فى 2014، كما قام الصندوق بإعداد وفد طلابى من مختلف جامعات السودان بزيارة لجامعة أسوان خلال العام الدراسى 2015، وتأتى الزيارة تأكيدا لدور الصندوق القومى لرعاية الطلاب بالسودان ولتجسيد عمق العلاقة بين جامعة أسوان وجامعات السودان.