محافظ دمياط يحيل 12 عاملا بمدرسة للتحقيق لانصرافهم بدون إذن

أطلق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لجانا وفرقا متعددة من إدارة المتابعة بالديوان العام، ومنحهم صلاحيات واسعة للتفتيش، وضبط حالات ترك العمل والانصراف دون إذن رسمى، من الجهات والمصالح الحكومية، لتحقيق الانضباط الإدارى بصورة كاملة، وضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن بكل القطاعات من خلال الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

وبمرور اللجنة على مدارس اللغات الرسمية الجديدة وفحص سجلات الحضور والانصراف تبين عدم تواجد 12 من العاملين، وتم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة.

وبالعرض على الدكتور المحافظ قرر إحالتهم للتحقيق العاجل مع عدم اعتماد أى أذونات أو خطوط سير خارج إطار محضر اللجنة، مع التأكيد على المحاسبة حال تجاوز النسبة القانونية للغياب.