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مجلس التعاون الخليجى يؤكد وقوفه بجانب السعودية والتصدى لاعتداءات إيران

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مجلس التعاون الخليجى يؤكد وقوفه بجانب السعودية والتصدى لاعتداءات إيران مجلس التعاون الخليجى يؤكد وقوفه بجانب السعودية والتصدى لاعتداءات إيران
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، عبد اللطيف الزيانى، وقوف دول المجلس إلى جانب المملكة العربية فى قراراتها وأحكامها القضائية، موضّحًا أن ما تقوم به إيران لا يخدم السلام فى المنطقة والعالم، يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ما يؤدى إلى إشعال فتيل الأزمات.

وأشار الزيانى إلى تأييد قرارات مكافحة الإرهاب، وملاحقة منفذى ومدبّرى العمليات الإرهابية، مشيدًا بكفاءة السلطة القضائية للملكة ونزاهتها. كما عَبَّرَ المجلس عن تأييده الكامل لإجراءات الرياض فى مواجهة الاعتداء الإرهابى على بعثاتها الدبلوماسية فى إيران، وأن دول المجلس ستتخذ المزيد من الإجراءات المناسبة للتصدى لهذه الاعتداءات.


>وزير الخارجية السعودى: إيران دولة راعية للإرهاب ونرفض تدخلاتها

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مصر 365

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