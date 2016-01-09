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دراسة بتقولك "متحدديش النسل".. الإنجاب أكثر يطيل عمر المرأة

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دراسة بتقولك "متحدديش النسل".. الإنجاب أكثر يطيل عمر المرأة دراسة بتقولك "متحدديش النسل".. الإنجاب أكثر يطيل عمر المرأة
"إذا كنت تريدين الحياة لفترة أطول ومقاومة الشيخوخة فلا تخجلى من إنجاب المزيد من الأطفال".. قد تكون هذه العبارة صادمة للكثيرين وتتعارض مع المفاهيم السابقة حول فوائد تنظيم النسل وإنجاب عدد أقل من الأبناء يحافظ على صحة المرأة وجمالها ولكن ما تحويه هذه العبارة من تفاصيل أوردتها دراسة علمية مثيرة للدهشة نشرها الموقع الهندى "the times of india" حيث أشارت الدراسة إلى أن إنجاب المرأة المزيد من الأطفال له تأثير إيجابى على متوسط عمرها، كما أنه يبطئ من تعرضها للشيخوخة.

وأظهرت النتائج أن السيدات اللاتى أنجبن عددا أكبر من الأطفال، كان لديهن حجم أكبر من"التيلوميرات"، المتواجدة فى نهاية الـ"DNA" والتى تعمل على حماية الخلايا من الشيخوخة.

وحسب التقرير فإن طول التيلوميرات، جزء لا يتجزأ من الخلايا المرتبطة بالعمر، حيث وجد لها أهمية كبيرة فى حماية 46 كروموسوم متواجدين فى الخلايا عند الإنسان وكلما أزداد طول هذه التيلوميرات ازداد عمر الإنسان.

وبتقدير للدراسة لأعداد الأطفال المولودين من 75 امرأة بالمجتمعات الريفية الأصلية، ومن خلال المسح للعينات اللعابية، تبين أن التليوميرات لديهن أطول، نتيجة الإنجاب أكثر من مرة.

ومن جانبه قال البروفسيور بابلو، أستاذ العلوم الصحية من جامعة سايمون فريزر، إن نتائج الدراسة تتعارض مع نظرية "تنظيم وتحديد النسل" وأن إنجاب المرأة لعدد أكبر من الأطفال يسرع من الشيخوخة عند المرأة، لأن إفراز هرمون الأستروجين أثناء الحمل يساعد على طول التيلوميرات، ومن وظائف هرمون الأستروجين أنه بمثابة مضادات للأكسدة تحمى الخلايا من قصر التيلوميرات، التى قد تتأثر بالبيئة الاجتماعية والتوتر وغيرها من العوامل.

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مصر 365