نظام غذائى لزيادة الوزن 4 كيلو فى الشهر

علاج السبب المرضى وفواتح الشهية لزيادة الوزن

نظام غذائى صحى لزيادة الوزن 4 كيلو فى الشهر

تناول فطورك الساعة 9:

لاشك أن التخلص من النحافة المرضية ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج حسب توضيح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، إلى تكاتف الكثير من العوامل للوصول إلى النتيجة المرجوة.>وأوضحت الدكتورة صفاء، أن اتباع نظام غذائى صحى لزيادة الوزن، فضلا عن تعاطى فواتح للشهية تحت إشراف طبى متخصص، إضافة إلى علاج السبب المرضى الكامن وراء ضعف وزن المريض، كاضطراب الغدة، أو الديدان، أو الإصابة بالأنيميا الحادة، من أهم الخطوات العلمية لزيادة الوزن بشكل صحى.>وبعد اتخاذ هذه الخطوات السليمة، تنصح أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، باتباع نظام غذائى صحى يساعد على زيادة الوزن بمقدار 4 إلى 5 كيلوجرامات شهريا، وهى نسبة جيدة وصحية لمن يعانون من المشكلة، وهو كالآتى:>*2 بيضة مقلية أو تناول طبق من الفول مضاف إليه بعض من زيت الزيتون>*رغيف كامل بلدى>*بطاطس محمرة فى الزيت (ثمرة متوسطة)>*طبق من البليلة مضاف إليها اللبن والمكسرات

تسالى بين وجبتى الإفطار والغذاء (تناوله فى حوالى الساعة 11)

>*طبق من البليلة القمح مضاف إليها اللبن والمكسرات

تناول غداءك فى الساعة 2 تقريبا

>*احرص على تناول طبق من المكرونة أو الباستا، أو الأرز او المحشى أو 2 رغيف بلدى حجمه كبير>*لا تهمل إضافة الخضار المسبك أو المشوح فى الزبد إلى وجبتك (طبق)>*احرص على تناول البروتين الحيوانى المقلى كالدجاج أو الأسماك أو اللحوم>*تناول سلطتك الخضراء فى نهاية وجبتك لا بدايتها

تسالى تناولها بين وجبتى الغداء والعشاء فى حوالى (الساعة 5 )

>اشرب كوب من اللبن حجم كبير وأضف إليه معلقة كبيرة من عسل النحل المغذى

>مع إمكانية تناولك قطعتين من المخبوزات أو الكيك المسكر

تناول العشاء فى الساعة 8

>تناول حوالى 3 أرغفة من الخبز الفينو مع حشوة جيدة، كالجبنة والحلاوة الطحينية أو المربى

ويمكنك قبل النوم أن تتناول كوبا من الشاى باللبن، ولكن إذا كان الكافيين يزعجك وينبهك فتناول اللبن وحده، مع قطعة من الحلويات أو الجاتوه.