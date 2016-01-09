طيران التحالف الدولى يقتل 92 عنصرا من تنظيم داعش جنوب شرق الموصل

>أعلن مصدر فى شرطة نينوى اليوم السبت مقتل 92 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إثر قصف طيران التحالف الدولى لقريتين جنوب شرق الموصل.

وقال العميد محمد الجبورى أن "طيران التحالف الدولى قصف قريتى الصالحية والخالدية اللتين يسيطر عليهما تنظيم داعش ما أسفر عن قتل 92 عنصرا منهم واصابة 14 آخرين"، وتابع الجبورى أن "جثث عناصر التنظيم وصلت الطب العدلى بالموصل" مشيرا إلى أن التحالف الدولى يواصل قصف العشرات من معاقل داعش فى مناطق قريبة من قضاء مخمور شرق الموصل".

وكان التحالف الدولى قصف اليوم أيضا قرية كرمندى التى كان التنظيم يحاول شن هجوم على قضاء مخمور من خلالها ما أسفر عن تدمير 11 عجلة همر بمن فيها وأجبر بقية عناصر التنظيم على الانسحاب باتجاه ناحية القيارة جنوب الموصل.

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