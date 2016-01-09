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الدفاع الروسية: أكثر من 280 طلعة لطيران النقل العسكرى فى سوريا عام 2015

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الدفاع الروسية: أكثر من 280 طلعة لطيران النقل العسكرى فى سوريا عام 2015 الدفاع الروسية: أكثر من 280 طلعة لطيران النقل العسكرى فى سوريا عام 2015

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، العقيد إيجور كليموف أن طيران النقل العسكرى التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية قام العام الماضى بأكثر من 280 طلعة فى سوريا بهدف إعداد البنية التحتية لمطار "حميميم"، ونقل حمولة تزن حوالى 14 ألف طن.

وقال كليموف- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية أنه " فى إطار إعداد البنية التحتية لمطار حميميم فى سوريا، نفذت طواقم طائرات إيل-76 وأن-124 (رسلان) أكثر من 280 طلعة، ونقلت حمولة بلغت 13750 طنا".

يذكر أن روسيا بدأت يوم الـ 30 من سبتمبر الماضى تلبية لطلب سوريا قصفا جويا لمواقع تنظيم "داعش" الارهابى و"جبهة النصرة" فى الأراضى السورية، ومنذ ذلك الحين تمكنت القوات الجوية الفضائية بمشاركة سفن أسطول بحر قزوين وغواصة أسطول البحر الأسود من القضاء على عدة مئات من المقاتلين ودمرت الآلاف من مواقع الإرهابيين.
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