حاكم دبى يطلق كتابا حول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

احتفل محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، بإطلاق كتاب وطنى شامل عن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

وكتب حاكم دبى فى سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا "أطلقنا ليوم كتابا شاملا حول مسبار الأمل ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عام جديد لدولتنا وصولا لأبعد من نجوم السماء".

وتابع "فى 2 ديسمبر 1971 حطت أول مركبة بشرية على المريخ، وفى نفس اليوم انطلقت مسيرة دولتنا لتلتقى المسيرتين بعد خمسين عاما فى نقطة تبعد 60 مليون كم".

>واختتم تدويناته قائلا "تلتقى المسيرتان على بعد 60 مليون كم لنضيف لمسيرة المعرفة البشرية بعدًا جديدًا وزخمًا مختلفًا وبصمة عربية".



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