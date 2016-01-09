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السفينة الحربية الروسية "موسكفا" تعود لقاعدتها بعد مهمة قبالة سواحل سوريا

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السفينة الحربية الروسية "موسكفا" تعود لقاعدتها بعد مهمة قبالة سواحل سوريا السفينة الحربية الروسية "موسكفا" تعود لقاعدتها بعد مهمة قبالة سواحل سوريا

>عادت السفينة الروسية طراد الصواريخ الموجهة موسكفا إلى قاعدتها فى ميناء سيفاستوبول بجزيرة القرم على البحر الأسود اليوم السبت 9 يناير بعد انتهاء مهمتها قبالة سواحل سوريا.

وتم نشر السفينة التى تعود إلى الحقبة السوفيتية وبنيت فى عام 1983 فى البداية فى البحر المتوسط لحماية السفن التى توفر الإمدادات للقاعدة الجوية الروسية حميميم فى سوريا. وبعد أن أسقطت القوات الجوية التركية طائرة حربية روسية فى نهاية نوفمبر تشرين الثانى نقلت روسيا السفينة موسكفا قبالة سواحل مدينة اللاذقية السورية لتوفير غطاء للحملة الجوية الروسية فى سوريا.

وأجريت إصلاحات للسفينة موسكفا -وهى درة أسطول البحر الأسود الروسى ويتألف طاقمها من حوالى 500 فرد- فى عام 2000 وأصبحت مجهزة الآن بنظم الإنذار المبكر إس 300 فورت المضاد للطائرات وأسلحة مضادة للغواصات وكذلك طائرات كا-27 الهليكوبتر البرمائية المضادة للغواصات.
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