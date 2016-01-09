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تليجراف: بريطانيا تتعرض لضغوط لإسقاط مساعدات جوية لبلدة مضايا السورية

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تليجراف: بريطانيا تتعرض لضغوط لإسقاط مساعدات جوية لبلدة مضايا السورية تليجراف: بريطانيا تتعرض لضغوط لإسقاط مساعدات جوية لبلدة مضايا السورية

ذكرت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية اليوم أن كبار الساسة البريطانيين يقودون دعوات لسلاح الجو الملكى البريطانى لاسقاط مساعدات إلى بلدة مضايا بسوريا المحاصرة التى يتضرر مواطنوها من الجوع.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير بثته على موقعها الإليكترونى أنه خلال رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، وزعيم الحزب الديمقراطى الليبرالى السابق، لورد أشداون، والنائبة العمالية، جو كوكس، حثا على النظر بقوة فى إسقاط مساعدات لهذه المجتمعات التى تتعرض لخطر المجاعة فى حال رفض الأمم المتحدة دخول إضافى إلى البلدة.

واستدل اللورد أشداون والسيدة كوكس على عملية قيام سلاح الجو بإرسال مساعدات لآلاف من اليزيديين الهاربين من الإبادة الجماعية على يد داعش: "هناك خطوات فورية يمكن أن نتخذها للحيلولة دون تعريض المدنيين للموت، دون داع، من الجوع. لا يمكننا الجلوس ومشاهدة هذا يحدث ".

وأضافت الصحيفة أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم بسبب المجاعة الشهر الماضى كما حذرت وكالات الإغاثة من تزايد عدد القتلى فى الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى قول أحد سكان مضايا، أن البلدة لن تتحمل أى تأخير، متسائلاً عن غياب المساعدات عن البلدة خاصة أن لدينا أمهات وأخوات وإخوة بشر مثلكم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن النظام السورى قال أنه سيسمح بوصول المساعدات إلى المدينة، إلا أن هذا الأمر سيكون متأخرا بالنسبة للكثيرين الذين هم بالفعل على مقربة من الموت جوعا.

وكشفت الصحيفة عن أن بعض القادة العسكريين البريطانيين استبعدوا إنزالا جويا مماثلا لما حدث فى العراق العام الماضى فيما قالت مصادر فى سلاح الجو البريطانية أنه على الرغم من أن جبل سنجار فى شمالى العراق كان آمنا لوصول الطائرات العسكرية، فان بلده مضايا تقع فى الأراضى التى يسيطر عليها أعداء النظام السورى مع إمكانية وصول صواريخ متطورة سطح جو.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك مساعى لتخفيف المجاعة على سكان بلدة تقودها قافلة برية تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
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