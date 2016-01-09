البرلمان العربى يطالب وزراء الخارجية العرب بالتضامن مع السعودية ضد إيران

>دعا رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان الاجتماع الطاريء لمجلس وزراء الخارجية العرب والمقرر غدا بمقر الجامعة العربية لبحث الاعتداءات الإيرانية على سفارة السعودية وأن يكون له دورا هاما وحاسما خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن العربى والتى تحتاج إلى وقفة صادقة.

وقال الجروان فى تصريحات له اليوم بمقر الجامعة العربية ، كنّا طالبنا فى السابق أن يكون هناك تعاون بين الدول العربية وإيران وتصفية للأجواء واحترام لمبادئ حسن الجوار ولكن المسؤولين الايرانيين لم يعيروا هذا أى اهتمام وقاموا بالاعتداء والتدخل فى شؤون العديد من الدول العربية والتى كان آخرها الاعتداء على سفارة المملكة (السعودية )وبعثاتها الدبلوماسية فضلا عن دعم الاٍرهاب فى اليمن وسورية"، وأعرب الجروان عن تطلعه بأن يخرج الاجتماع بما يخدم تطلعات الشعب العربى والأمن القومى العربى والدبلوماسية العربية .

وأضاف أنه بصورة عامة فى هذا الظرف لا نريد اجتماعا للمجاملات بينما نريد اجتماعا يحفظ للشارع العربى كرامته، مؤكدا ايمان البرلمان بأهمية الدبلوماسية العربية فى حل المشكلات ولا "نتحدث عن نصرة السعودية فقط ،فهى دولة قوية كبيرة ومهمة وقيادية فى الوطن العربي" داعيا الدول العربية للتضامن الفعلى والحقيقى مع السعودية لمواجهة التطرف الإيرانى الداعم للطائفية وتغذية الاٍرهاب فى المنطقة.

وطالب الجروان الدبلوماسية العربية القيام بدور حقيقى وملموس ليس لشجب أو تنديد فقط وإنما "قرارات على مستوى المسؤولية التى نحن بصددها"، يذكر أن مكتب البرلمان العربى عقد اجتماعا اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ،برئاسة الجروان رئيسا لبرلمان للتحضير للجلسة العامة للبرلمان المقررة الثلاثاء المقبل بالجامعة العربية.

وعقد جلسة خاصة لما تشهده المنطقة العربية من تطورات متلاحقة كون البرلمان يتفاعل مع كافة الملفات المستجدة على الساحة العربية والتى كان آخرها الاعتداء الإيرانى على البعثة الدبلوماسية للسعودية بمدينة مشهد الإيرانية.

يذكر ان السعودية قامت بقطع العلاقات مع ايران عقب الاعتداء على سفارة المملكة فى طهران وقنصليتها فى مدينة مشهد .

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