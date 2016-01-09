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تدمير 9 مخابىء تحتوى على قنابل تقليدية ومتفجرات فى ولاية باتنة الجزائرية

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تدمير 9 مخابىء تحتوى على قنابل تقليدية ومتفجرات فى ولاية باتنة الجزائرية تدمير 9 مخابىء تحتوى على قنابل تقليدية ومتفجرات فى ولاية باتنة الجزائرية

>تمكنت قوة للجيش الوطنى الشعبى بولاية "باتنة" الجزائرية، أثناء قيامها بعملية تمشيط بضواحى بلدية رأس العيون من تدمير تسعة مخابئ تحتوى على قنابل تقليدية ومتفجرات.. أورد ذلك بيان لوزارة الدفاع الوطنى اليوم السبت.

وجاء فى البيان أنه فى إطار محاربة الإرهاب تمكنت قوة للجيش الوطنى الشعبى تابعة للقطاع العلمياتى لولاية باتنة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة اثر القيام بتمشيط بضواحى بلدية رأس العيون أمس من كشف وتدمير تسعة مخابئ تحتوى على خمس قنابل تقليدية و123 طلقة نارية وكمية من المتفجرات ومعدات تفجير ومواد غذائية وملابس .

من جهة أخرى، أضاف البيان أنه فى إطار حماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة أوقفت قوات بالقطاعات العملياتية لولايتى تمنراست وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة فى عمليات مختلفة ستة مهربين ومهاجرين غير شرعيين وضبطت 350 طلقة نارية ورشاش وسيارة رباعية الدفع و3 أجهزة كشف عن المعادن.
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