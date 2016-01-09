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بالصور.. تشييع جثامين 4 شهداء سقطوا فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل

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بالصور.. تشييع جثامين 4 شهداء سقطوا فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل بالصور.. تشييع جثامين 4 شهداء سقطوا فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل

> أفادت مصادر فلسطينية من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بوقع إصابات خلال مواجهات بين أهالى المحافظة وقوات الاحتلال عند مفرق بيت عينون شرق مدينة الخليل.

وقالت دلال محمد الجعبري، الناشطة السياسية من محافظة الخليل لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله، اليوم السبت، إن العشرات من شباب المحافظة والأهالى أصيب جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي، موضحة أن هذه المواجهات جرت خلال وبعد تشيع جثامين شهداء المحافظة الأربعة الذين سقطوا على يد قوات الاحتلال يوم الخميس الماضى.

وأضافت أن الأهالى فى محافظة الخليل مستمرون فى انتفاضتهم ضد الاحتلال ولن تثنيهم أفعاله عن مواصلة مشوارهم لتحرير محافظة الخليل وفلسطين كلها، مؤكدة أن شباب المحافظة تعهدوا للشهداء الأربعة خلال التشيع بأن يكون مواجهتهم مع الاحتلال قادة لا محال.
>وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تنتشر بكثافة فى عموم المحافظة، متوقعة المزيد من الإصابات والشهداء خلال الأيام المقبلة.

وقد شيعت جماهير محافظة الخليل جثامين 4 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلى وهم خليل محمد محمود شلالدة (16 سنة) ومهند زياد محمد كوازبة (20 سنة)، وأحمد سالم كوازبة (21 سنة)، وعلاء عبد محمد كوازبة (21 سنة) إلى مثواهم الأخير بمقبرة الشهداء فى بلدة سعير.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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