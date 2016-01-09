حوار استثنائي - أوباميانج لـ في الجول عن: السعادة الخاصة لقهر توريه.. إيفونا ومفاوضات أرسنال

كيف استقبل لحظة تتويجه بلقب أفضل لاعب في إفريقيا؟ هل يستمر في بوروسيا دورتموند؟ وماذا عن طموح منتخب الجابون؟ بيير إمريك أوباميانج يتحدث لـFilGoal.com في حوار تاريخي.

تاريخ جديد كُتب في صفحات الكرة الإفريقية والسبب تتويج أوباميانج بلقب أفضل لاعب في إفريقيا على حساب يايا توريه.

وبعد لحظات قليلة من تتويجه بلقب الأفضل في إفريقيا أجرى FilGoal.com حوارا مطولا هو الأول لأوباميانج بعد تتويجه باللقب.

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وتحدث أوباميانج لـFilGoal.com عن لحظة التتويج وحقيقة الرحيل عن دورتموند. وكل ما يلي على لسان أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2015.

اللحظة الأفضل

"هي أجمل لحظة في مسيرتي الكروية".

"لا أقدر على وصف سعادتي بالفوز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا".

"فخور للغاية أن يبقى اسمي إلى الأبد في قائمة تضم أساطير مثل جورج ويا ودروجبا وصامويل إيتو".

"هي لحظة خاصة بالنسبة لي".

قهر توريه

"سعادتي بشكل أكبر تأتي بسبب يايا توريه".

"فتتويجي بلقب أفضل لاعب في إفريقيا جاء على حساب الأسطورة يايا توريه. وهذا سبب لي سعادة أكبر وأكبر".

"كذلك النجم الرائع الذي احترمه أندري أيو".

فخر وحلم الجابون

"فخور بأنني السبب في وضع اسمي الجابون في قائمة الدول التي فاز لاعبيها بلقب الأفضل في القارة".

"الجابون بلد صاعدة في الكرة الإفريقية والجائزة الخاصة بس ستساعد في أن يعرف الكثيرون عنها. وسنتطور أكثر وأكثر".

"نحن سنستضيف كأس الأمم الإفريقية عام 2017 وهذا يمنحنا فرصة كبيرة لتحقيق شيء نفخر به".

"هدفنا التتويج باللقب ونثق في قدرتنا على تحقيق ذلك. ونملك العناصر القادرة على ذلك أيضا".

إيفونا والأهلي

"إيفونا توأمي الهجومي في المنتخب. هو رائع ويمتلك قوة كبيرة للغاية وأتفاهم معه جيدا في مباريات الجابون".

"أتمنى له النجاح في رحلته مع النادي الأهلي في مصر. هو قادر على الوصول لأعلى مستوى في وقت قريب".

"إيفونا هنأني بالتتويج وتمني لي التوفيق دائما. أنا أشكره على ذلك".

"أمامه مستقبل كبير وأتمنى أن يحترف في أوروبا قريبا".

"إمكانياته تساعد على ذلك. هو قادر على التألق مع أي فريق. كل التوفيق لإيفونا".

أرسنال والرحيل عن دورتموند

"نعم هذا صحيح. أعرف أن أرسنال مهتم بضمي إلى صفوفه".

"أرسنال وأندية أخرى أيضا كذلك".

"هذا يسعدني كثيرا ولكن في الوقت الحالي تركيزي مع دورتموند".

"ودورتموند فقط هو صاحب القرار في انتقالي من عدمه".

"ربما يحدث الجديد في الأيام المقبلة.. من يدري؟".

وحصد أوباميانج على 143 نقطة متفوقا على يايا توريه صاحب الـ136 نقطة وأندري أيو صاحب الـ112 نقطة.

ليتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لأول مرة في تاريخ الجابون التي أصبحت الجنسية رقم 17 في إفريقيا التي تحصد اللقب. (طالع التفاصيل)

وخرج يايا توريه نجم مانشستر سيتي ليهاجم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب اختيار أوباميانج كأفضل لاعب في إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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