بالأسماء.. 15 مرشحا بانتخابات ائتلاف "دعم مصر" لوكالة مجلس النواب

كشفت مصادر لـ "اليوم السابع" أن عدد نواب إئتلاف "دعم مصر "، المرشحون لوكالة مجلس النواب، 15 نائباً، وهم النواب السيد الشريف، ومصطفى بكرى، وعلاء عبد المنعم، وصلاح حسب الله، ومارجريت عازر، وشادية ثابت، ومحمد محمود عمارة، وعفيفى كامل، وأحمد بدوى، وممدوح مقلد، ومحمود محيى الدين، وعلى بدر، ونشوى الديب، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح.

ومن المفترض أن يتم اختيار اسمين فقط، من تلك الأسماء، ليكونا مرشحى الإئتلاف، لمنصب الوكيل.

- بالصور.. مرشحون بـ"دعم مصر" يوزعون سيرهم الذاتية على الأعضاء أمام القاعة