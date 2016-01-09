نائب عن "النور": سنلتزم بالقسم الدستورى دون زيادة "بما لا يخالف شرع الله"

اكد محمود رشاد، عضو مجلس النواب، على التزام الهيئة البرلمانية لحزب النور بالقسم المنصوص عليه فى الدستور، لافتاً إلى أنهم لن يذلوا قسمهم بقول "بما لايخالف شرع الله" كما فعل بعض نواب الحزب فى برلمان 2012.

وقال رشاد، إن الهيئة البرلمانية لحزب النور ستعقد اجتماعاً مساء اليوم، السبت، لحسم من ستدعمه على منصب رئيس مجلس النواب من بين الشخصيات المترشحة، لافتاً إلى أن جميع المرشحين تواصلوا مع أعضاء مجلس النواب عن الحزب.

وأضاف رشاد، إلى أن هناك معايير بناء عليها سيتم اختيار المرشح الذى سيدعمه الحزب، منها أن يكون ذو خلفية قانونية وأن لديه قبول عام، لافتاً إلى أن أغلب الشخصيات المطروحة جيدة، وأن الدكتور على عبد العال من الشخصيات تحظى بقبول لدينا لكننا لم نحسم أمرنا بعد واختيارنا سيكون الأقرب لما يحقق الصالح العام.

وعن مدى تأثير نواب النور داخل البرلمان مع قله عددهم، أكد رشاد على أن تأثير الهيئة البرلمانية سيكون قوياً خاصة أننا نمتلك نوابا متخصصين فى مجالات متعددة وذو كفاءة، قائلاً: "العبرة مش بالعدد".

وتابع: "النائب البدرى فرغلى كان بمفرده ولكن مدى تأثيره كبير، كان لدينا ممثل واحد فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور وكان أداؤنا قوياً".