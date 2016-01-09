أخبار عاجلة

تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
زيدان: هذا هو سبب التعادل أمام أتلتيكو مدريد -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيطرة على حريق فى سفينة أجنبية برصيف ميناء بورتوفيق

Google+ Print
السيطرة على حريق فى سفينة أجنبية برصيف ميناء بورتوفيق السيطرة على حريق فى سفينة أجنبية برصيف ميناء بورتوفيق
تمكنت مباحث الموانئ بالسويس، اليوم، بالتعاون مع شرطة المسطح المائية، وضباط الحماية المدنية من السيطرة على حريق بسفينة أجنبية بعد اشتعال النيران بشكل مفاجئ.

كان اللواء سيد بدران مدير إدارة شرطة الموانئ بالإدارة العامة لمحور قناة السويس قد تلقى إخطارا باشتعال النيران بسفينة أجنبية موجودة على رصيف ميناء بورتوفيق، فى أحد الغرف بالسفينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.

على الفور تم إبلاغ شرطة المسطح المائية وضباط الحماية المدنية بالميناء وتوجهوا مسرعين للسفينة والسيطرة على الحريق خلال دقائق، حيث لم يسفر الحريق عن أى خسائر فى بشرية.

هذا وتم إبلاغ اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالواقعة وأمر بالتحقيق الإدارى بالواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لتولى التحقيقات، كما أمر بصرف مكافأة لكل من شارك فى إخماد الحريق فى وقت سريع دون امتداد ألسنة اللهب لغرفة كانت بداخلها تنكات تحمل مواد بترولية، وكانت ستشكل خطرا داهما على السفينة والميناء حال وصول الحريق لها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365