السيطرة على حريق فى سفينة أجنبية برصيف ميناء بورتوفيق

تمكنت مباحث الموانئ بالسويس، اليوم، بالتعاون مع شرطة المسطح المائية، وضباط الحماية المدنية من السيطرة على حريق بسفينة أجنبية بعد اشتعال النيران بشكل مفاجئ.

كان اللواء سيد بدران مدير إدارة شرطة الموانئ بالإدارة العامة لمحور قناة السويس قد تلقى إخطارا باشتعال النيران بسفينة أجنبية موجودة على رصيف ميناء بورتوفيق، فى أحد الغرف بالسفينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.

على الفور تم إبلاغ شرطة المسطح المائية وضباط الحماية المدنية بالميناء وتوجهوا مسرعين للسفينة والسيطرة على الحريق خلال دقائق، حيث لم يسفر الحريق عن أى خسائر فى بشرية.

هذا وتم إبلاغ اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالواقعة وأمر بالتحقيق الإدارى بالواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لتولى التحقيقات، كما أمر بصرف مكافأة لكل من شارك فى إخماد الحريق فى وقت سريع دون امتداد ألسنة اللهب لغرفة كانت بداخلها تنكات تحمل مواد بترولية، وكانت ستشكل خطرا داهما على السفينة والميناء حال وصول الحريق لها.

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