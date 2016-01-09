وزير الداخلية: عزائم رجال الشرطة لن تتأثر بأعمال جبانة ولن تنال من إرادتهم

التقى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم السبت مع قيادات وضباط وأفراد مديرية أمن الجيزة، لبحث الأوضاع الأمنية الراهنة.

دعا وزير الداخلية الجميع للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الأبطال الذين ضربوا المثل والقدوة فى التضحية والفداء، مؤكدا أن أرواح هؤلاء الشهداء الذين افتدوا مصر وشعبها بدمائهم الزكية دافع للمضى قدمًا بعزم لا يلين فى معركة مواجهة عناصر الشر والإرهاب.

وأشاد الوزير بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات فى مواجهة العناصر الإرهابية من خلال الضربات الاستباقية التى توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإجرامية من مرتكبى الجرائم .

وأكد وزير الداخلية أن أمن الوطن وسلامة المواطنين يأتى فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية مما يتطلب اليقظة والإنتباه والعمل بكل جهد وإخلاص والوصول إلى أقصى درجات الجاهزية معرباً عن تقديره ليقظة القوات وتصديها لمحاولات البعض القيام بأعمال إجرامية سعياً لزعزعة استقرار البلاد، مؤكداً أن العمل الأمنى فى تلك المرحلة ليس عملاً وظيفياً ولكنه دوراً وطنياً نبذله فى سبيل حفظ أمن الوطن واستقراره .

وأوضح وزير الداخلية أن الوضع الراهن، يفرض علينا ضرورة العمل بجد والتنسيق بين كافة قطاعات الوزارة والتصدى الفعال لكافة أشكال الجريمة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بما يحمى أمن الوطن ومصالحه العليا، مشدداً على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت الشرطية .

وأكد أن هناك تقدماً ملحوظاً فى الملف الأمنى بالبلاد، وأن الجهود الأمنية تُحقق نجاحات متواليه يوماً تلو الآخر، وأنه لا مجال للعودة بعقارب الساعة للوراء، وأن الخطة الأمنية الموضوعة تسير وفق برنامجها المحدد ولن نسمح لعناصر الشر بعرقلة مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية.

ووجه الوزير القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية والإجتماع والإلتقاء دورياً مع القوات لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية .

واستمع وزير الداخية إلى الحضور، مؤكدا أن الوزارة لا تألوا جهداً فى توفير كافة الاحتياجات اللازمة لدعم العمل الأمنى، وتعهد الحضور بمواصلة مسيرة العطاء والتضحيات لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد .

وفى نهاية اللقاء أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن إستهداف البؤر الإرهابية والإجرامية مستمر ولن يتوقف ، وأن عزائم رجال الشرطة لن تتأثر جرّاء أعمال جبانة ولن تنال من إرادتهم وإيمانهم فى الدفاع عن الوطن وحفظه وأمنه وإستقراره .

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