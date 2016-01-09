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الحكومة تناقش توفير السلع ومنظومة النظافة فى اول اجتماع لمجلس المحافظين

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الحكومة تناقش توفير السلع ومنظومة النظافة فى اول اجتماع لمجلس المحافظين الحكومة تناقش توفير السلع ومنظومة النظافة فى اول اجتماع لمجلس المحافظين
ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، أول اجتماع لمجلس المحافظين بحكومته، وذلك بحضور عدد كبير من وزراء المجموعة الخدمية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، والتأكيد على تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتوفير السلع والقضاء على الفساد وتوفير المناخ اللازم للاستثمار.

وتضمن الاجتماع طرح خطط منظومة النظافة وستكون البداية بمحافظات الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية، ومناقشة تدبير التمويل اللازم ومناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ منظومة التخلص من القمامة نهائيا، والتأكيد على أن المواطن هو أهم أولويات ، وأن كل محافظ عليه التواصل المباشر والتواجد على أرض الواقع والجولات الميدانية للمتابعة عن قرب وعلى أرض الواقع لمشكلات المحافظة وخدمة مواطنيها.

وتم مناقشة وطرح خطة كل محافظ خلال الفترة القادمة وتصوراته لمعالجة المشكلات المختلفة بمحافظته، على أن يتم وضع هذا البرنامج ضمن برنامج الحكومة العام المقرر عرضه على مجلس النواب فى إطار عرض خطة كل محافظ أيضا بجانب خطة الوزراء.
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مصر 365

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