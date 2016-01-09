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تلميذ يتبول على نفسه داخل لجنة امتحانات بالغربية بعد منعه من دخول الحمام

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تلميذ يتبول على نفسه داخل لجنة امتحانات بالغربية بعد منعه من دخول الحمام تلميذ يتبول على نفسه داخل لجنة امتحانات بالغربية بعد منعه من دخول الحمام
‎تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالغربية، شكوى من والد التلميذ "نور إسلام الخياط" 7 سنوات، المسجل ضمن تلاميذ مدرسة "الشهيد يحيا الوطن"، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، تفيد منع الملاحظ الطفل من الذهاب للحمام بعد انتهائه من الإجابة، ما دفع التلميذ للتبول على نفسه داخل اللجنة.

وتضمنت شكوى ولى الأمر أن التلميذ كان يؤدى امتحان الدين فى اللجنة رقم 8، وبعد انتهائه من الإجابة طلب من الملاحظ الذهاب للحمام، لكن الملاحظ رفض رغم بكاء الطفل، ورجائه له وتحت الضغط تبول التلميذ على نفسه.

واستقبلت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التلميذ واستمعت إلى شكواه وقررت إحالة الأمر إلى التحقيق.

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مصر 365