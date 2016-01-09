حبس شقيقين ضبط بحوزتهما هيروين وسلاح نارى فى القليوبية

أمرت نيابة الخصوص برئاسة المستشار محمود سعيد بحبس شقيقين أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعدما ضبط بحوزتهما مواد مخدرة، قبل ترويجها على عملائهما بالخصوص، وسلاح نارى.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بالواقعة وتوصلت تحريات المقدم محمد سعيد رئيس مباحث قسم الخصوص إلى أنه أثناء قيام قوة أمنية بمتابعة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط "إ.س.م" عاطل، وشقيقه "م"، وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، وكمية من الهيروين المخدر تزن 40 جراما.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.