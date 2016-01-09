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مدير أمن الجيزة يعقد اجتماعا لمراجعة الخطط الأمنية بعد أحداث أبو النمرس

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مدير أمن الجيزة يعقد اجتماعا لمراجعة الخطط الأمنية بعد أحداث أبو النمرس مدير أمن الجيزة يعقد اجتماعا لمراجعة الخطط الأمنية بعد أحداث أبو النمرس
عقد اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير لأمن الجيزة اجتماعا طارئا بعد أحداث أبو النمرس مع مأمورى و ضباط أقسام الشرطة و رجال المرور، لمراجعة خطط التأمين فى ضوء المتغيرات الأمنية.

واستعرض مدير الأمن مع القيادات الأمنية تأمين المنشآت الحيوية، و التأكد من الإلمام بالتعاليمات المستديمة، و أثنى على الجهود الأمنية خلال الفترة الأخيرة، مشددا على التصدى الضرورى لصور الخروج عن القانون و ضبط ما يخل بالأمن العام.

ووجه مدير الأمن بتعزيز نشر التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، و ارتداء مهمات الحماية، و شدد على اليقظة التامة.

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مصر 365