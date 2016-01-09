مدير أمن الجيزة يعقد اجتماعا لمراجعة الخطط الأمنية بعد أحداث أبو النمرس

عقد اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير لأمن الجيزة اجتماعا طارئا بعد أحداث أبو النمرس مع مأمورى و ضباط أقسام الشرطة و رجال المرور، لمراجعة خطط التأمين فى ضوء المتغيرات الأمنية.

واستعرض مدير الأمن مع القيادات الأمنية تأمين المنشآت الحيوية، و التأكد من الإلمام بالتعاليمات المستديمة، و أثنى على الجهود الأمنية خلال الفترة الأخيرة، مشددا على التصدى الضرورى لصور الخروج عن القانون و ضبط ما يخل بالأمن العام.

ووجه مدير الأمن بتعزيز نشر التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، و ارتداء مهمات الحماية، و شدد على اليقظة التامة.