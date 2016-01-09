شاهد عيان على استشهاد عقيد شرطة بالجيزة:سمعنا دوى إطلاق النار وخشينا الخروج

أكد فرحات سعيد مزارع بقرية شبرا منت بمركز ابو النمرس بالجيزة التى شهدت الهجوم الإرهابى صباح اليوم، مما أسفر عن استشهاد عقيد شرطة ومجند أنه أثناء وجوده بمسكنه القريب من مكان الحادث فوجئ بسماع دوى إطلاق رصاص مكثف إلا أنهم خشوا الخروج وعقب استطلاعهم الأرض شاهدوا اشتعال النيران فى سيارة ربع نقل بيضاء خاصة بعقيد الشرطة .

وأضاف "المزارع أنه وأفراد أسرته وجيرانه أسرعوا إلى مكان الحادث وتمكنوا من إطفاء الحريق، مؤكدا أن عقيد الشرطة والمجند فقدوا الحياة نتيجة إطلاق الرصاص عليهما وأنهم تركوا الجثتين بالسيارة حتى وصول قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية.

وقال شاهد العيان إن عقيد الشرطة يتمتع بسمعة طيبة بين سكان المنطقة ويلجأ إليه الأهالى فى بعض الأحيان لمساعدتهم.

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