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بالصور..جمارك السلوم تحبط 3 محاولات تهريب لأدوات تجميل وملابس وسجائر

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بالصور..جمارك السلوم تحبط 3 محاولات تهريب لأدوات تجميل وملابس وسجائر بالصور..جمارك السلوم تحبط 3 محاولات تهريب لأدوات تجميل وملابس وسجائر
أحبطت جمارك الوارد بالسلوم برئاسة عبد القادر الشافعى 3 محاولات تهريب لكمية من أدوات التجميل والملابس والسجائر الأجنبية المحظور استيرادها لخطورتها على الصحة العامة، وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش للركاب القادمين من ليبيا اشتبه محمد رجب رئيس الوردية فى أحد الركاب القادمين من ليبيا، وبتفتيشه تم العثور على عدد 432 عباية داخل 25 بطانية، وتم تقدير القيمة بمبلغ 40000 جنيه مصرى.

كما اشتبه محمد رجب، رئيس الوردية، فى أحد السائقين القادمين من ليبيا، وبتفتيشه تم العثور على عدد 115 خرطوشة سجائر بإجمالى 23000 سيجارة أجنبية، محظور استيرادها مخبأة داخل الأمتعة الشخصية، وتم تقدير القيمة بمبلغ 13000 جنيه مصرى.

واشتبه رفيق محمد فهمى، مأمور التفتيش، فى أحد الركاب القادمين من ليبيا، وبتفتيشه تم العثور على عدد 50 علبة أدوات تجميل، وتم تقدير القيمة بمبلغ 5000 جنيه مصرى.

وشارك فى الضبط كل من حسام الدين عبد الكريم وأحمد الجلده، مأمورى تفتيش.

وقرر أحمد عبد الوهاب، مدير عام جمارك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 3 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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