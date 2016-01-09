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بيونج يانج تتهم سول بدفع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب

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بيونج يانج تتهم سول بدفع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب بيونج يانج تتهم سول بدفع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب

زعيم كوريا الشمالية

أكدت كوريا الشمالية، أن الحملة الدعائية التي تشنها كوريا الجنوبية عبر الحدود تدفع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن هذا أول رد فعل رسمي لكوريا الشمالية على الدعاية الصوتية التي تطلقها سول عبر الحدود.

كانت السلطات في كوريا الجنوبية قد وجهت مكبرات الصوت نحو أراضي كوريا الشمالية في إطار ردها على إعلان كوريا الشمالية إجراء اختبار لقنبلة هيدروجينية مؤخرا.

يذكر أن المرة الأخيرة التي استخدمت فيها سول مكبرات الصوت الموجهة إلى أراضي كوريا الشمالية كانت في شهر أغسطس الماضي، وردت عليها بيونج يانج بقصف بالمدفعية.

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