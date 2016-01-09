جهود لكشف غموض العثور علي جثة قبطي بسمالوط

تكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا، من جهودها؛ لكشف غموض العثور علي جثة مواطن قبطي مقيم بقرية العوايسة بسمالوط، ملقاة بالطريق العام، ومقتولاً في ظروف غامضة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد محمد أبو الليل، مأمور مركز شرطة سمالوط، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة عدلي عزيز شخلول، 48 سنة، ومقيم بقرية العوايسة التابعة لدائرة المركز، ويعمل مشرفاً بشركة الصيانة الفرنسية بتوشكى، ووجدت الجثة بطريق أسفلتي يربط بين قريتي “العوايسة والأبعادية.

انتقل اللواء سعيد مسعود، نائب مدير الأمن، والمقدم محمود الجيار رئيس مباحث سمالوط، والملازم أول يحي مجدي، معاون المباحث، وفريق من الأدلة الجنائية لرفع البصمات، وتم العثور علي الجثه ملقاه بالطريق، وبها أثار ضرب، وملقى بجوارها قطعتين حديد.

وتبين بالتحريات الأولية، أن المجني عليه خرج من بيته ليلة أمس الجمعة، متوجها إلى منزل ابن شقيقه ويدعي مدحت، أمين شرطة، وفوجئ الأهالي بمقتله في ظروف غامضة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثه إلى مشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وكشف الغموض وتحديد وضبط الجناة.