أحمد حسن لـ في الجول: عاملان يساعدان ميدو في ولايته الثانية مع الزمالك

يؤمن أحمد حسن قائد منتخب مصر والمدير الفني السابق لبتروجيت بوجود ما يساعد أحمد حسام ميدو على نتائج إيجابية في ولايته الثانية كمدير فني لنادي الزمالك.

الزمالك يستعد لمواجهة إنبي في الجولة الـ13 من الدوري المصري. لقاء هو الثاني لميدو عقب فوز الفريق الأبيض على الداخلية بثنائية مقابل لاشيء.

وتحدث أحمد حسن لـFilGoal.com عن عودة ميدو من جديد إلى الزمالك قائلا:"ولاية ميدو الثانية ستكون أفضل بكثير من الأولى".

وأوضح "الآن ميدو يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين وهذا سوف يساعده كثيرا، فأي مدير فني مهما كان نجما أو جيدا فإنه يحتاج للاعبين مميزين لتنفيذ أفكاره".

وأضاف "أما إن لم يكن هناك مجموعة جيدة من اللاعبين فسوف يواجه المدرب حينها صعوبات كبيرة. الزمالك بطل الثنائية ولديه أفضل اللاعبين في مصر وميدو الآن عليه استغلال ذلك الأمر لصالحه".

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العامل الثاني

وما هو العامل الثاني لنجاح ميدو في ولايته الثانية مع الزمالك؟ يُجيب أحمد حسن لـFilGoal.com: " العامل الثاني هو وجود حازم إمام بجانبه".

وأتم"الجميع يحب حازم وهذا الأمر سوف يساهم في جعل ميدو أفضل لإزالة الضغوط من عليه".

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