"ستار أكاديمي": مايا دياب في أجرأ إطلالاتها بحضور ابنتها كاي

لم تمرّ حلقة أمس من "ستار أكاديمي" على سلام بحلول النجمة مايا دياب ضيفة على البرايم، بسبب تعرضها لنقد لاذع على صعيد إطلالاتها حيث وصف رواد مواقع التواصل الإجتماعي إطلالاتها بالجريئة جداً، لاسيما في الإطلالة الأخيرة التي قدمتها مايا منفردة حيث ظهرت شبه عارية.

وتساءل البعض هل مايا أطلت بهذا الشكل كي تثير الجدل ويتكلم الجميع عنها؟ وإلا ما الداعي لما قامت به.

حضور "كاي" ابنة مايا في الستوديو سرق الأضواء بين الجمهور، حيث لاقت إهتماماً اسعاً من قبل الجميع، وبدت كاي سعيدة بوالدتها وتصفق لها. وكانت "كاي" محاطة بأمن والدتها لمنع أي أحد من التقاط صورة لها بتعاليم من مايا رغم أن "كاي" ظهرت على الشاشة أكثر من مرة خلال العرض المباشر للحلقة.

وحافظت السهرة الثالثة عشر على نفس أجواء الحماس التي شهدتها السهرات السابقة، وشهدنا تطور الطلاب مع اقترابهم من إحراز اللقب. ويبدو أن أسهم الشترك التونسي نسيم مرتفعة جداً للفوز باللقب هذا العام وعدم إعطائه لمصري.

الستوديو غصّ بمحبي مايا وفي الخارج أشخاص كثيرون لم يتمكنوا من الدخول لمشاهدة البرايم. وكانت مايا مع كل إطلالة لها تخطف الأنفاس بحضورها رغم الجرأة التي اتسمت بها إطلالاتها إلا أن مايا يليق بها ما تقوم به وقد نجحت بتقديم لوحة استعراضية بتقنية عالية في إطلالاتها الثالثة حينما غنت أغنيتها "7 أرواح".