خطة قانونية لتجريد بيل كوسبي من وسام الحرية

بعد تهم الاغتصاب العديدة التي واجهته في الآونة الأخيرة، كشف عضو في الكونجرس الأمريكي، وهو من ممثلي ولاية أريزونا، أنه سيتقدّم بمشروع قانون لتجريد الفنان الكوميدي بيل كوسبي من وسام الحرية الرئاسي، الذي يُعتبر أرفع تكريم مدني في الولايات المتحدة.

هذه الخطوة أتت بعد أسبوع من توجيه اتهام إلى كوسبي (78 عاماً) بالاعتداء الجنسي على امرأة، بعد أن تلاعب بعقلها بالمخدرات والكحول في عام 2004 .

وقال عضو مجلس النواب الجمهوري بول جوسار للصحافيين، في واشنطن، إنه سيتقدّم مع عدد من زملائه بمشروع قانون، تقوم موجباته على دعوة الرئيس (باراك أوباما) إلى إبطال الوسام الذي حصل عليه كوسبي في 2002، بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية على أيّ شخص يعرض الوسام بعد إبطاله.

وعند سؤاله في الصيف الماضي عن إمكانية تجريد كوسبي من الوسام، قال أوباما إنه لا توجد آلية لمثل هذا الأمر، لكن يتعيّن على الدول المتحضرة ألا تتسامح بشأن الاغتصاب.

وقال جوسار: "استمرار تكريم بيل كوسبي بهذه الوسام الشرفي سيمثل إهانة للنساء في أنحاء البلاد، خاصة ضحايا أفعاله الشنيعة."

يُشار إلى أن أكثر من 50 امرأة اتهمت خلال الأشهر القليلة الماضية النجم الكوميدي بالاعتداء جنسياً في وقائع تعود إلى عقود مضت.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"