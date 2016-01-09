حصرياً: حقيقة عودة أنابيلا هلال إلى تقديم برنامج "أراب آيدول"

علم "سيدتي نت" أن مفاوضات تجري حالياً مع الإعلامية أنابيلا هلال للنظر بعودتها إلى تقديم برنامج "أراب أيدول" بموسمه الرابع، بعد أن غادرت المحطة، وذهبت إلى محطة "MTV" اللبنانية لتقديم "ديو المشاهير".

ويبدو أن الغزل على تويتر بين أنابيلا والعميد علي جابر يرجّح عودتها بقوة إلى كنف المحطة وتقديم البرنامج من جديد، إذ كتبت أنابيلا هذه التغريدة عبر حسابها: "من أصدق الأشخاص الذين تعرفت إليهم في حياتي و تبقى الصداقة والمحبة لقمة الحياة العميد علي جابر"، ثم أرفقتها بصورة معه أثناء حضورهما العرض المسرحي لمسرحية "الفارس" في دبي.

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