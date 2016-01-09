أخبار عاجلة

تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
زيدان: هذا هو سبب التعادل أمام أتلتيكو مدريد -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حصرياً: حقيقة عودة أنابيلا هلال إلى تقديم برنامج "أراب آيدول"

Google+ Print

السبت 09-01-2016 20:22

علم "سيدتي نت" أن مفاوضات تجري حالياً مع الإعلامية أنابيلا هلال للنظر بعودتها إلى تقديم برنامج "أراب أيدول" بموسمه الرابع، بعد أن غادرت المحطة، وذهبت إلى محطة "MTV" اللبنانية لتقديم "ديو المشاهير".
ويبدو أن الغزل على تويتر بين أنابيلا والعميد علي جابر يرجّح عودتها بقوة إلى كنف المحطة وتقديم البرنامج من جديد، إذ كتبت أنابيلا هذه التغريدة عبر حسابها: "من أصدق الأشخاص الذين تعرفت إليهم في حياتي و تبقى الصداقة والمحبة لقمة الحياة العميد علي جابر"، ثم أرفقتها بصورة معه أثناء حضورهما العرض المسرحي لمسرحية "الفارس" في دبي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي