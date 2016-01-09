هؤلاء هنّ ممثلات تركيا الأجمل ومريم أوزيرلي خارج القائمة

عمان- سميرة حسنين

تصدرت النجمة التركية توبا بيوكستون قائمة النسخة التركية من مجلة ماري كلير- marie Claire لأجمل 24 ممثلة في تركيا لعام 2015.

ورغم المنافسة القوية في استفتاء المجلة مع ممثلات شابات اعتلينّ البطولة لأول مرة في الدراما التركية كإلتشين سانغو الشهيرة بدفني بطلة (حب للإيجار) هاندة أرتشل بطلة (بنات الشمس) وساريناي ساريكايا التي تلعب البطولة الأولى في مسلسلها الرومانسي (مد وجزر)، إلا أن توبا تصدرت القائمة لفترة طويلة، ولم يؤثر على نجاحها تغيير بعض مواقع التواصل الإجتماعي لترتيبها لصالح النجمة المفضلة للقائمين عليها من فانزات النجوم الأتراك النشطة في تركيا والعالم، حيث تم زج إسم النجمة التركية الألمانية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام وهي غير موجودة أصلاً بالقائمة. .

وهذه القائمة الأصلية حسبما نشرتها مجلة وموقع: (ماري كلير) التركية:

1- توبا بويوكستون الشهيرة بإيلين.

2- أوزغي أوزبيرنتشي الشهيرة بألما.

3- إيلتشين سانغو الشهيرة بدفني في (حب للإيجار) وبعايدة في (قصة حب).

4- هاندة أرتشل بطلة (بنات الشمس).

5- بورجو أوزبيرك بطلة (بنات الشمس).

6- ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم.

7- بيرين سات الشهيرة بالسلطانة كوسيم.

8- بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم.

9- نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران.

10- ميرفي بولغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو.

11- جانسو ديري الشهيرة بفيروزة.

12- النجمة الصاعدة إيزغي أيوب أوغلو الشهيرة بالأميرة آيبكه.

13- بيراك توزوناتاش الشهيرة بالسلطانة ميهرونيسا.

14- دنيز شاكر الشهيرة بفتون.

15- فخرية أفجين الشهيرة بنجلا.

16- بيرغوزار كوريل الشهيرة بفريدة.

17- بورجو كارا الشهيرة بزينب.

18- هازال كايا الشهيرة بفريحة.

19- ناز ألماز الشهيرة بحزيران.

20- فيلدان أتاسفير الشهيرة بنهال.

21- آصلي تاندوغان الشهيرة بلميا.

22- بيغوم بيرغورين الشهيرة بقمر.

23- بيغوم كوتوك الشهيرة بديما.

24- خديجة شندل الشهيرة برفيف.