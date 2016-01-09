ضبط كاتبة بالقنوات الإقليمية وعاطل بطنطا لاستيلائهما على أموال المواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط كاتبة حسابات بقطاع القنوات الإقليمية وعاطل بطنطا، لاستيلائهما على أموال المواطنين بغرض توظيفها.

تلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من "طة.ا.ا" 25 سنة حاصل على ليسانس حقوق، وآخرين جميعهم مقيمين طنطا، بقيام "رشا" بالحصول على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 385 ألف جنيه، بغرض توظيفها فى مجال تجارة السجائر مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح، وامتنعت عن رد أصول المبالغ إليهم.

وأسفرت تحريات العقيد وليد عبد الوهاب مدير إدارة الأموال العامة بشرق ووسط الدلتا، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن قيام "رشا.م.ع" كاتبة حسابات بقطاع القنوات الإقليمية ومقيمة بطنطا، بتلقى المبالغ المالية المشار إليها من الشاكين بغرض توظيفها لهم على النحو الوارد بالبلاغ مقابل فائدة شهرية قدرها 20% وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالعرض على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المتهمة، وتمكن المقدمان سامح كيشار وأحمد عادل، من ضبط المتهمة فى أحد الأكمنة المعدة لهذا الغرض، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيق، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما تلقت الإدارة بلاغا من "على.ا.ح " 45 سنة مؤذن بالأوقاف وآخرين مقيمين جميعا بدائرة مركز طنطا، يفيد بقيام "علاء الدين.ا.ا" 42 سنة عاطل ومقيم طنطا بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 430 ألف جنيه بغرض توظيفها فى مجال تجارة العقارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 15%، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد أصول المبالغ إليهم.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات، وبالعرض على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المتهم، وتمكن المقدم محمد طلال من ضبط المتهم فى أحد الأكمنة المعدة لذلك، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأبدى استعداده لسداد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض للنيابة.