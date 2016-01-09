بدء التحقيق مع عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية لانضمامه لـ"دعم الشرعية"

بدأت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى التحقيق مع الدكتور سعد فياض عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية وعضو تحالف دعم الشرعية والإخوانى أنور عبدالمجيد على ذمة القضية رقم 29 لسنة 2016حصر أمن دولة عليا، وذلك لاتهامه بالانضمام لتنظيم غير شرعى أُنشئ بالمخالفة للقانون.

يذكر أن نيابة أمن الدولة تحقق مع عدد من قيادات تحالف دعم الشرعية ووجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى تنظيم غير شرعى يتبنى أعمال العنف ويحرض على الاعتداء على مؤسسات الدولة، ويدعو لإيقاف العمل بالقوانين والدستور.