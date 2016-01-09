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ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية وحجز 11 "توك توك" مخالف لقرار السير بالجيزة

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ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية وحجز 11 "توك توك" مخالف لقرار السير بالجيزة ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية وحجز 11 "توك توك" مخالف لقرار السير بالجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3401 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها تم ضبط 45 مخالفة تجاوز سرعات، و1340 مخالفة نموذج 125، وتم رصد 34 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وحجز 11 توك توك، وتحرير 30 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.
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مصر 365

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