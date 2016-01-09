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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 6 كيلو بانجو للاتجار بها بالأقصر

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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 6 كيلو بانجو للاتجار بها بالأقصر ضبط تاجر مخدرات بحوزته 6 كيلو بانجو للاتجار بها بالأقصر
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم السبت، القبض على عامل زراعى وبحوزته 310 لفافات ورقية بداخلها 6 كيلو من نبات البانجو المخدر بمدينة إسنا، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العام التحقيق، وذلك فى إطار الخطة الأمنية لمقاومة الجريمة سواء كانت بالمنع أو بالبحث وضبط الخارجين عن القانون وتحقيق أقصى أنواع الأمن وإشعار المواطن به.

البداية كانت بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا من ضبط "أبو الحجاج.ى.ع" 43 سنة عامل زراعى، وبحوزته 310 لفافات ورقية مختلفة الأحجام، تحوى بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 6 كجم، ومبلغ مالى قدره 21000 واحد وعشرون ألف جنيه.
>وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيله تجارته، وبالعرض على اللواء عصام الحملى مدير الأمن، أمر بعمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365