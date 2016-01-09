السيطرة على حريق بمصنع لتشكيل المعادن بطنطا

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع بمصنع لتشكيل المعادن بمنطقة الأثرية الجار خلف المسجد الأحمدى دائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، وأتت النيران على محتويات المصنع بالكامل.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا بنشوب حريق بمصنع لتشكيل المعادن بمنطقة الأثرية الجار خلف المسجد الأحمدى دائرة القسم، انتقل مدير أمن الغربية واللواء حسام خليفة نائب المدير وقيادات المديرية، وقوات إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد طارق العباسى مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية إلى مكان الحريق، وتبين نشوب الحريق بمصنع لتشكيل المعادن مشيد من طابق مسقوف بالعروق الخشبية واحتراقه بالكامل دون حدوث إصابات بشرية، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران.

ووجه مدير أمن الغربية قوات الحماية المدنية بالمرور على المصانع والورش والمحلات لفحص اشتراطات الحماية المدينة، واتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين منهم.

>



>