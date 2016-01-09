أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق بمصنع لتشكيل المعادن بطنطا

Google+ Print
السيطرة على حريق بمصنع لتشكيل المعادن بطنطا السيطرة على حريق بمصنع لتشكيل المعادن بطنطا
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع بمصنع لتشكيل المعادن بمنطقة الأثرية الجار خلف المسجد الأحمدى دائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، وأتت النيران على محتويات المصنع بالكامل.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا بنشوب حريق بمصنع لتشكيل المعادن بمنطقة الأثرية الجار خلف المسجد الأحمدى دائرة القسم، انتقل مدير أمن الغربية واللواء حسام خليفة نائب المدير وقيادات المديرية، وقوات إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد طارق العباسى مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية إلى مكان الحريق، وتبين نشوب الحريق بمصنع لتشكيل المعادن مشيد من طابق مسقوف بالعروق الخشبية واحتراقه بالكامل دون حدوث إصابات بشرية، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران.

ووجه مدير أمن الغربية قوات الحماية المدنية بالمرور على المصانع والورش والمحلات لفحص اشتراطات الحماية المدينة، واتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين منهم.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365