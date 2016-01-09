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إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بمنطقة سهل بركة بالفرافرة

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إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بمنطقة سهل بركة بالفرافرة إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بمنطقة سهل بركة بالفرافرة
أصيب 12 شخصا من العاملين بمنطقة سهل بركة التابع لمركز الفرافرة بالوادى الجديد بجروح وكسور متفرقة فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق سهل بركة، نتيجة السرعة الزائدة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفرافرة سهل بركة، ما أسفر عن إصابة كل من أيمن أحمد فرج 29 سنة، وعبد الرحمن حسن 20 سنة، والسيد على حسن 18 سنة، وحسن فرج السيد 39 سنة، ومحمد مصطفى أحمد 17 سنة، ومحمد أحمد فرج 17 سنة، ومحمد عشرى على 16 سنة، ورضوان عبد الهادى على 40 سنة، وموسى جمعة عبد العاطى 25 سنة، وحمدى خميس رجب 39 سنة وخالد محمد حسن 33 سنة، وإسلام حسن عمر 16 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة.

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مصر 365