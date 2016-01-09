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"جنايات القاهرة" تفض أحراز المتهمين بقضية "رشوة وزارة الزراعة"

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"جنايات القاهرة" تفض أحراز المتهمين بقضية "رشوة وزارة الزراعة" "جنايات القاهرة" تفض أحراز المتهمين بقضية "رشوة وزارة الزراعة"
فضت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، الأحراز الموجودة فى القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة"، والمتهم فيها صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين.

وضمت الأحراز الخاصة بالمتهم الأول حقيبة سفر بها "8 بدل و9 كارفتات و12 قميصا"، والمتهم الثانى "قطعة قماش بها جواز سفر و هاتف نوكيا وبطاقة رقم قومى ورخصة قيادة و485 جنيه وسلاح 9 مل و15 طلقة بخزنة السلاح".

تعُقد جلسات محاكمة وزير الزراعة السابق أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى.

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مصر 365