سفير النمسا بالقاهرة يزور مصابى حادث الغردقة

زار السفير النمساوي بالقاهرة جورج شتيلفرد السائح النمساوي وزوجته المصابين في حادث فندق الغردقة للاطمئنان علي حالتهما الصحية خلال تلقيهما العلاج بأحد المستشفيات الخاصة بالغردقة فيما قام بزيارة المصابين عدد من أصدقاؤهم الذين كانوا برفقتهم بالفندق.

ومن جانبه أكد الدكتور رضا النجار رئيس مجلس إدارة مستشفى النيل الذى يرقد فيها السائحين المصابين أن حالتهما مستقرة، وأن التقرير الطبى يوضح أن حالة السائحة رئتا فاكس ٧٢ سنة مصابه بجرح قطعى وتم عمل استكشاف على الجرح والتعامل مع الحالة وهى مستقره بينما زوجها وليام ولسون ٧٢ سنه نمساوي هو نقل من مستشفى البحر الأحمر إلينا وحالته مستقرة أيضا وبه جرح بالظهر.

أما الحالة الثالثه السائح السويدى سام السكندر ٢٧ سنة حالته مستقرة أيضا وتقريره الطبى يؤكد أنه مصاب بجرح قطعى فى الجانب الأيمن من من الرقبة وسجات بالصدر وتم السماح له بالخروج.