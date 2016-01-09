وزير الداخلية: «لن نسمح لعناصر الشر بعرقلة مسيرة الوطن»

التقى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بعد ظهر اليوم السبت، قيادات وضباط وأفراد مديرية أمن الجيزة .. وذلك لبحث الأوضاع الأمنية الراهنة .

ودعا وزير الداخلية الجميع الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الأبطال الذين ضربوا المثل والقدوة فى التضحية والفداء … وأكد أن أرواح هؤلاء الشهداء الذين إفتدوا مصر وشعبها بدمائهم الزكية هى دافع لنا جميعا للمضى قدمًا بعزم لا يلين فى معركتنا لمواجهة هذه التنظيمات التكفيرية الإرهابية.

وأشاد الوزير بما حققته الأجهزه الأمنيه من نجاحات فى مواجهة عناصر الارهابية من خلال الضربات الإستباقية التى توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإجرامية من مرتكبى الجرائم .. مؤكدًا أن أمن الوطن وسلامة المواطنين يأتى فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية مما يتطلب اليقظة والإنتباه والعمل بكل جهد وإخلاص والوصول إلى أقصى درجات الجاهزية… معرباً عن تقديره ليقظة القوات وتصديها لمحاولات البعض القيام بأعمال إجرامية سعياً لزعزعة إستقرار البلاد … مشيرًا إلى أن العمل الأمنى فى تلك المرحلة ليس عملاً وظيفياً ولكنه دوراً وطنياً نبذله فى سبيل حفظ أمن الوطن وإستقراره .

وأوضح وزير الداخلية أن الوضع الراهن ، يفرض علينا ضرورة العمل بجد والتنسيق بين كافة قطاعات الوزارة والتصدى الفعال لكافة أشكال الجريمة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بما يحمى أمن الوطن ومصالحه العليا .. مشدداً على إتخاذ كافة التدابير والإحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت الشرطية .

وأكد سيادته أن هناك تقدماً ملحوظاً فى الملف الأمنى بالبلاد، وأن الجهود الأمنية تُحقق نجاحات متواليه يوماً تلو الأخر ، وأنه لا مجال للعودة بعقارب الساعة للوراء .. وأن الخطة الأمنية الموضوعة تسير وفق برنامجها المحدد ولن نسمح لعناصر الشر بعرقلة مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية .

ووجه السيد الوزير القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية والإجتماع والإلتقاء دورياً مع القوات لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية .

وإستمع سيادته إلى الحضور وأكد أن الوزارة لا تألوا جهداً فى توفير كافة الإحتياجات اللازمة لدعم العمل الأمنى .. وتعهد الحضور بمواصلة مسيرة العطاء والتضحيات لتحقيق الأمن والإستقرار بالبلاد .

وفى نهاية اللقاء أكد السيد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن إستهداف البؤر الإرهابية والإجرامية مستمر ولن يتوقف ، وأن عزائم رجال الشرطة لن تتأثر جرّاء أعمال جبانة ولن تنال من إرادتهم وإيمانهم فى الدفاع عن الوطن وحفظه وأمنه وإستقراره .