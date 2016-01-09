بالفيديو.. مسعف يعتدى بشومة على طبيب بمستشفى بلبيس العام

قام الدكتور "أيمن غانم" طبيب بمستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، اليوم، بتحرير محضر بمركز شرطة بلبيس، يتهم فيه مسعف وسائق سيارة الإسعاف رقم 1224 بالتعدى عليه بالسب والضرب مستخدمين شومة.

وأضاف "غانم"فى بلاغه أنه أثناء قيامه بمهام عمله بالمستشفى، طلب تحضر سيارة إسعاف لنقل حالة تعانى من قئ دموى إلى مستشفى الزقازيق الجامعى أو مستشفى الأحرار، فطلب منه المسعف التنسيق الأول مع المستشفى قبل نقل الحالة، فطالبه الطبيب بضرورة نقل الحالة أولا والتوجه بها إلى المستشفى الجامعى لإسعافها، وفى حالة عدم استقبال الحالة، سوف يقوم المستشفى الجامعى بتحويلها إلى الأحرار من تلقاء نفسه، لكن المسعف رفض نقل الحالة دون تحديد اسم المستشفى أولا، وعندما ثار عليه أقارب الحالة لإسعافها، قام بالتعدى على الطبيب بالشومة، لكن أهالى الحالة هم من تدخلوا وأنقذوا الطبيب.

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