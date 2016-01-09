الليلة.. عمرو عبدالحميد يفتح ملف القروض المستمرة على مصر ومشاكل أهالى مدابغ الجلود بـ«حوار القاهرة»

كتبت – إنجي لطفي

تناقش حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار القاهرة الذى يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع على شاشة “سكاى نيوز عربية” مساء اليوم السبت فى تمام الساعة الـ10 فى الفقرة الأولى، القروض الكثيرة التى وقعت عليها مصر مؤخرا، وإلى متى ستستمر فى الاعتماد عليها، ومتى وكيف تستطيع تحسين الوضع الاقتصادى بحيث تصل إلى درجة الاعتماد على الموارد الذاتية، وما هى الخطط والآفاق الزمنية للوصول إلى تلك النقطة، وسيكون الضيفان من القاهرة، وهما المستشار السابق لصندوق النقد الدولى وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتور فخرى الفقى، ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبدالخالق فاروق.

وفى الجزء الثانى من الفقرة يقوم عبدالحميد بجولة ميدانية بمنطقة مدابغ الجلود بمصر القديمة، والتى قررت الحكومة نقلها إلى مدينة الروبيكى، وسط رفض من العمال.