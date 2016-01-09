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غدًا| بدء عرض الجزء الثالث من «سلسال الدم» على « mbc مصر»

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غدًا| بدء عرض الجزء الثالث من «سلسال الدم» على « mbc مصر» غدًا| بدء عرض الجزء الثالث من «سلسال الدم» على « mbc مصر»

 كتبت: إنجي لطفي

 تواصل قناة “MBC ” إنفراداتها بالعروض الحصرية للأعمال درامية المميزة، فبعد النجاح الكبير الذي حققه عرض الجزئين الأول والثاني من الدراما الصعيدية المميزة “سلسال الدم”، تبدأ شاشة”MBC مصر” عرض حلقات الجزء الثالث يومياً إعتباراً من غداً الأحد.

يجمع الجزء الثالث من “سلسال الدم” نُخبة من صُناع الدراما فى عمل تليفزيونى ناجح، وتتواصل أحداثُه التي بدأت في الأجزاء السابقة بقرية الصفوانية التى تقع على مشارف الجبل بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا فى قلب الصعيد، وتمحورت الأحداث حول عُمدة القرية “هارون” صاحب الشخصية القوية والمُتسلطة الذي يُحاول فرض نفوذه على أهالى القرية ويخوض صراعاً مع أبناء عائلة “الشعايبة”، وتتقاطع الأحداث اليومية بين مُعاناة المواطنين البسطاء وبين صراعات الطامعين فى السلطة داخل القرية، ويرصد المسلسل بوعى الكثير من المشاكل الإجتماعية التي تُعانى منها قُري الصعيد ويوظفها فى قالب درامى شيق من خلال الغوص فى أجواء الصعيد ورصد الأعراف الخاصة بالقرية والتى يفرضها كبار العائلات على البسطاء، ويرصد المسلسل مراحل جديدة من إنتقال الصراع بين الأجيال الجديدة من الأبناء ورغبة كل عائلة في السيطرة على مُقدرات الأمور.

مسلسل “سلسال الدم”، تاليــف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وبطولة عبلة كامل، رياض الخولي، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبدالغني، وهادي الجيار، وراندا البحيري، وضياء عبد الخالق، ومنة فضالي، ونيرمين ماهر، وحسام الجندي، ورامي وحيد، وغيرهم  .

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