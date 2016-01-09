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وزير الخارجية السودانى: قضية حلايب لن تحل إلا بالحوار بين القاهرة والخرطوم

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وزير الخارجية السودانى: قضية حلايب لن تحل إلا بالحوار بين القاهرة والخرطوم وزير الخارجية السودانى: قضية حلايب لن تحل إلا بالحوار بين القاهرة والخرطوم
قال وزير الخارجية السودانى إبراهيم الغندور أن قضية حلايب لا سبيل لحلها إلا بالحوار بين والسودان، لافتا إلى أن القضية ترجع إلى العام 1958 عندما دخلت قوات أمنية مصرية وقام وقتها السودان بتقديم شكوى لمجلس الأمن وطالب وقتها المندوب المصرى إيقاف الشكوى لان مصر ستحل القضية بينها وبين السودان وبالفعل تم سحب القوات المصرية.

وقال الغندور فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى أن كل مصرى يؤمن أن حلايب مصرية وفى نفس الوقت كل سودانى يؤمن أن حلايب سودانية والقضية لن تحل إلا بالحوار بين البلدين، نافيا أن سكون السودان تقدم بشكوى جديدة ضد مصر فى مجلس الأمن فى هذا الصدد، لافتا إلى أن الشكوى متواجدة ويتم تجديدها كشكل بروتوكولى كل عام.

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مصر 365

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