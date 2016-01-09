وزير الخارجية السودانى: قضية حلايب لن تحل إلا بالحوار بين القاهرة والخرطوم

قال وزير الخارجية السودانى إبراهيم الغندور أن قضية حلايب لا سبيل لحلها إلا بالحوار بين مصر والسودان، لافتا إلى أن القضية ترجع إلى العام 1958 عندما دخلت قوات أمنية مصرية وقام وقتها السودان بتقديم شكوى لمجلس الأمن وطالب وقتها المندوب المصرى إيقاف الشكوى لان مصر ستحل القضية بينها وبين السودان وبالفعل تم سحب القوات المصرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الغندور فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى أن كل مصرى يؤمن أن حلايب مصرية وفى نفس الوقت كل سودانى يؤمن أن حلايب سودانية والقضية لن تحل إلا بالحوار بين البلدين، نافيا أن سكون السودان تقدم بشكوى جديدة ضد مصر فى مجلس الأمن فى هذا الصدد، لافتا إلى أن الشكوى متواجدة ويتم تجديدها كشكل بروتوكولى كل عام.