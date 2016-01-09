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أسر المحتجزين فى ليبيا يتلقون اتصالا من أحدهم يؤكد احتجاز الجيش الليبى لهم

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أسر المحتجزين فى ليبيا يتلقون اتصالا من أحدهم يؤكد احتجاز الجيش الليبى لهم أسر المحتجزين فى ليبيا يتلقون اتصالا من أحدهم يؤكد احتجاز الجيش الليبى لهم
تلقت أسر المحتجزين من أبناء مركز سمالوط اتصالا من حماده ماهر سليمان أحد المحتجزين بليبيا، اليوم، وقال إنه تم احتجازهم من قبل قوات الجيش النظامى ولم يصبهم أى مكروه، وإن قوات الجيش تحقق معهم لحيازتهم مبالغ مالية.

وكان أهالى المحتجزين من أبناء قرية ساقية داقوف بمركز سمالوط شمال المنيا قد طالبوا بسرعة كشف ملابسات احتجازهم أو توقيفهم داخل الأراضى الليبية منذ 31 ديسمبر الماضى بمنطقة زله بالكفرة بجنوب ليبيا، وناشدوا وزارة الخارجية ومسئولى الدولة بسرعة عودة أبنائهم المحتجزين والتواصل معهم.

والمحتجزون هم حمادة ماهر سليمان، وجمال عبد الباسط عبد العظيم، ومحمود عبد الجواد زغبى، وشقيقاه أحمد عبد الجواد زغبى، عمر عبد الجواد زغبى، وعمر نصار حسان محمد، وجمال ماهر سليمان، سليمان سالم سليمان، وشقيقه محمد سالم سليمان، ومحمد مجدى ماهر، جاسم عصام طه، أمير عبد الحكيم باهى طه، محمد وحيد باهى طه، وهيثم جمال سعد طه، وهشام جمال سعد، وحسين حامد سليمان، وبهاء عبد الحكيم طه، وربيع أحمد على، وسعداوى عبد الحفيظ عبد الستار.

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مصر 365