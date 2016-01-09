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عمر مروان:لم نضبط كافة مخالفات الانتخابات لاكتفاء البعض بتداولها دون إبلاغ

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عمر مروان:لم نضبط كافة مخالفات الانتخابات لاكتفاء البعض بتداولها دون إبلاغ عمر مروان:لم نضبط كافة مخالفات الانتخابات لاكتفاء البعض بتداولها دون إبلاغ
قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، حول إجمالى التجاوزات التى رصدتها اللجنة العليا للانتخابات فى العملية الانتخابية، إن تجاوزات الدعاية الانتخابية بلغت 337 واقعة وتم إزالة 16702 ألف مخالفة دعاية، فيما بلغ عدد وقائع المشادات التى أدت إلى تعطيل الانتخابات 102 واقعة، وسجلت اللجنة 12 مخالفة تتعلق بالحسابات البنكية للمرشحين، و21 مخالفة للتغطية الإعلامية للانتخابات.

كما سجلت اللجنة العليا للانتخابات القبض على 34 من أنصار المرشحين وهم يقومون بتوزيع أموالا كرشوة انتخابية على المواطنين، إلا أنهم لم يعترفوا على أسماء المرشحين التابعين لهم.

وتابع مروان حول وقائع الرشاوى الانتخابية، أن البعض اكتفى بإذاعة وقائع رشى انتخابية فى وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعى دون حتى الإبلاغ عنها حتى تستطيع اللجنة أن تتخذ إجراؤتها، وبالتالى لم يتم ضبط كافة المخالفات ولكن هذا ما أمكن ضبطه فى ظل الظروف الواقعية التى جرت فيها الانتخابات.

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مصر 365