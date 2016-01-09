ننشر صور السياح الثلاثة المصابين فى الهجوم المسلح على فندق الغردقة

حصل "اليوم السابع" على صور السياح الثلاثة الذين أصيبوا فى الهجوم المسلح على فندق "بيلا فيستا" بالغردقة، وتمكنت قوات الأمن من تصفية أحد منفذى الهجوم وإصابة آخر متحفظ عليه بأحد المستشفيات.

وقال مصدر طبى بالمستشفى الذى يتواجد به السياح لتلقى العلاج، إن حالتهم مستقرة تماما، ومن المقرر أن يغادروا المستشفى اليوم.

وأكد المصدر، فى تصريحات صحفية، أن السياح هم "فاكس لسون 72 سنة مصابة بجرح قطعى، وزوجها وليام ولسون 72 سنة نمساويا الجنسية، والسويدى سام السكندر 27 سنة".

وزارسفير السويد بالقاهرة المصابين بالمستشفى، ومن المقرر أن يزورهم أيضا وزير السياحة بعد قليل.

مدير أمن البحر الأحمر يزور مصابى حادث الغردقة.. والنيابة العامة تفرغ كاميرات الفندق وتستمع لأقوال 3ضباط تعاملوا مع المسلحين.. والأمن يكلف مسئولى الفنادق بتركيب كاميرات خارجية وداخلية

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