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رفعت قمصان: أقل نسبة تمثيل للمرأة كانت فى برلمان الإخوان 2%

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رفعت قمصان: أقل نسبة تمثيل للمرأة كانت فى برلمان الإخوان 2% رفعت قمصان: أقل نسبة تمثيل للمرأة كانت فى برلمان الإخوان 2%
قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، إن أقل نسبة تمثيل للمرأة فى البرلمانات كانت فى برلمان 2012 "برلمان الإخوان" حيث كانت 2%، لكنها ارتفعت كثيرا ووصلت إلى 13.2% فى انتخابات 2015، التى شهدت ترشح 275 امرأة على النظام الفردى فاز منهن 19 سيدة ، و56 على نظام القائمة بإجمالى 75، بالإضافة إلى 14 سيدة تم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.

وفيما يتعلق بمؤهلات النواب أشار إلى أن هناك 30 نائبا حاصلين على دكتوراة و 10 نواب حاصلين على الماجيستير و 415 نائبا حاصلين على مؤهل عالى، و82 حاصلين على مؤهل متوسط، 31 حاصلين على تعليم أساسى.

وقال قمصان خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، الذى يستعرض رؤية تحليلية وقراءة فى نتائج الانتخابات البرلمانية 2015 أن من اكبر المكاسب ان صوت الناخب أصبح له قوة حقيقية، وأصبح لا أحد يتلاعب به كما يضع الناخب صوته فى الصندوق يصل تماما دون أى تدخل ممن يديروا العملية الانتخابية.

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مصر 365