قبل مباراته الأولى.. ماركا: 10 ملامح من فلسفة زيدان مع ريال مدريد

يتأهب جمهور كرة القدم بشكل عام ومناصرو ريال مدريد بشكل خاص لمشاهدة مدرب الفريق الجديد وإحدى أيقونات كرة القدم عبر العصور زين الدين زيدان في مباراته الأولى مع المرينجي حين يستضيف ديبورتيفو لا كورونا ليلة السبت.

مباراة السوبرديبور هي الأولى لزيزو أمام جمهور كبير لم يتح له متابعة فريق كاستيا الخاص بريال مدريد وتحليل فلسفة بطل العالم 1998 التدريبية.

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وبهذه المناسبة ترصد جريدة ماركا المدريدية 10 ملامح من فلسفة زيدان.

هجومي

ريال مدريد سيكون صاحب المبادرة ولن ينتظر أن يكون صاحب رد فعل، ولكن هذا لا ينفي تركيز زيزو على التوازن بين الهجوم والحرص في الدفاع.

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مستحوذ

فترة معايشة زيدان مع بيب جوارديولا في بايرن ميونيخ طورت تلك الفكرة لديه.. إذا كانت الكرة مع فريقك لن يستطيع المنافس التهديف.

BBC

في حالة جاهزية كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجاريث بيل سيكون الثلاثي في الملعب.

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لا أحد معفي من الواجبات الدفاعية

الجميع في مدريد سوف يدافع، بما فيهم الـBBC الذي سيكون خط الدفاع الأول عن مرمى كيلور نافاس.

كريستيانو المحور مرة أخرى

سيعود رونالدو للعب دور محور أداء ريال مدريد في مكانه المفضل في اليسار فيما يتواجد بيل يمينا وبنزيمة كمهاجم غير ثابت.

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عودة خاميس وإيسكو

سيخرج الدوليان الكولومبي والإسباني من قمقم رافا بينيتث خصوصا أن زيزو هو مثلهم الأعلى.

وبالتأكيد تسبب تعيين زيدان في بقاء إيسكو بعد أن كان الأرجح هو خروجه من سانتياجو بيرنابيو في يناير.

التوازن والشراسة

تخيل توازن ريال مدريد أنشيلوتي مع شراسة أتلتيكو مدريد سيميوني.. هذه هي فلسفة زيزو.

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الفوز

زيزو يعلم أن الفوز فقط سيحميه من جمهور سانتياجو بيرنابيو.. لن يلعب من أجل التعادل في طريقه للبطولات التي يعلم أنها منتظرة منه.

العمل الشاق وتبادل الأفكار

لن يجد زيزو مشكلة في سماع أفكار لاعبيه التكتيكية في إطار من العمل الشاق يوميا والاحترام المتبادل.

الواحد للكل والكل للواحد

كريستيانو هو النجم، لكن الفريق هو الذي سيلمع.

ويرى زيدان أنه من غير الممكن أن يأتي فرد أو لاعب قبل الفريق.