كلوب بعد التعادل مع إكستر ' درجة رابعة ' : لا أصدق أننا سنعيد المباراة!

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه لا يصدق كون فريقه سيعيد مباراة الدور التمهيدي أمام إكسترا سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ليفربول تعادل مع إكستر سيتي "فريق الدرجة الرابعة" بهدفين لكل فريق في دور الـ 64 من البطولة.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "لاعبو فريقي أدوا ما عليهم وقدموا مباراة جيدة، فنحن علينا أن نكون عادلين في تقييمنا".

كلوب أتبع "المباراة لم تكن سهلة عليهم وإكستر قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء، ومع ذلك فالتعادل مخيب بالنظر لإسم ليفربول ولا أصدق أننا حقا سنعيد اللقاء".

وأتم "لم نكن محظوظين في الهدفين، حققنا التعادل ولكن علينا أن نخوض مباراة أخرى ونفوز بها".