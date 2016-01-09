أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كلوب بعد التعادل مع إكستر ' درجة رابعة ' : لا أصدق أننا سنعيد المباراة!

Google+ Print
كلوب بعد التعادل مع إكستر ' درجة رابعة ' : لا أصدق أننا سنعيد المباراة! كلوب بعد التعادل مع إكستر ' درجة رابعة ' : لا أصدق أننا سنعيد المباراة!

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه لا يصدق كون فريقه سيعيد مباراة الدور التمهيدي أمام إكسترا سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ليفربول تعادل مع إكستر سيتي "فريق الدرجة الرابعة" بهدفين لكل فريق في دور الـ 64 من البطولة.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "لاعبو فريقي أدوا ما عليهم وقدموا مباراة جيدة، فنحن علينا أن نكون عادلين في تقييمنا".

كلوب أتبع "المباراة لم تكن سهلة عليهم وإكستر قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء، ومع ذلك فالتعادل مخيب بالنظر لإسم ليفربول ولا أصدق أننا حقا سنعيد اللقاء".

وأتم "لم نكن محظوظين في الهدفين، حققنا التعادل ولكن علينا أن نخوض مباراة أخرى ونفوز بها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع